Байден выделил Украине помощь на сотни миллионов, а Зеленский хочет "российских" денег: заявления президентов перед переговорами

Байден настаивает на том, чтобы Конгресс разморозил помощь для Украины

Украина получит новый пакет помощи от США на сумму 200 млн долларов. Соглашение подписали Джо Байден и Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи в Белом доме накануне переговоров тет-а-тет.

Об этом сообщил сам президент США во время публичного общения с украинским коллегой. Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в замороженных российских активах.

"Я только что подписал очередной транш в размере 200 миллионов долларов для Министерства обороны Украины, и эти средства поступят быстро", — сказал Байден на встрече.

Так, Байден и Зеленский встречались в Овальном кабинете Белого дома. На что именно будут направлены 200 млн не уточнялось, но президент США в начале встречи сказал, что "мы стоим на настоящем переломе истории".

Помимо этой помощи американский лидер подчеркнул, что Конгресс должен принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине. Речь идет о 61 млрд долларов, выделение которых конгрессмены блокируют из-за внутренних вопросов США. Президент США добавил, что россияне и этой зимой планируют бить по объектам энергетической инфраструктуры.

"Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они (россияне — ред.) прервут праздничные каникулы, прежде чем они сделают Путину самый рождественский подарок, который они могут ему сделать", — сказал американский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал Джо Байдену, что Украина хочет как можно скорее начать работать с замороженными российскими активами. Речь идет о более чем 300 млрд долларов, которые планируют использовать для защиты в войне с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский выступил перед сенаторами США и объяснил им, зачем дальше поддерживать Украину. Вместе с тем спикер Палаты представителей не изменил своего мнения на счет выделения 61 млрд долларов Украине. Он считает, что сперва США должны позаботиться о национальной безопасности.