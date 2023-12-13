Осадки накроют с новой силой: синоптики назвали день и дали прогноз до конца недели

Самым погожим днем в ближайшей перспективе станет суббота

В Украине установилась переменчивая погода с большим количеством осадков и колебаниями атмосферного давления, а вот температурные показатели будут комфортными. В среду, 13 декабря всю страну накроет туман, водителей призывают к особенной осторожности.

"Ночью и утром 13 декабря на Украине туман, видимость 200-500м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в среду, 13 декабря в западных, а также Винницкой областях ожидается дождь, в восточных и Харьковской областях — снег, м естами с дождем. На остальной территории страны без осадков, температура воздуха — от 5 градусов мороза (Луганщина) до 10 градусов тепла (Одесчина).

В четверг, 14 декабря, осадки накроют всю страну — местами дожди, местами мокрый снег. Ночью прогнозируется -6 +6 градусов, днем столбики термометров покажут -1 +10 градусов, холоднее всего будет в Луганской области.

Карта погоды на 14 декабря

В пятницу, 15 декабря, ожидается переменная облачность, местами проглянет солнце, на преимущественной части страны прогнозируется легкий снежок, в некоторых областях осадки будут более сильными. Ночью ожидается -4 (запад) +5 (юг) градусов, в Крыму до +9. Днем будет от 4 мороза до 5 тепла.

Карта погоды на 15 декабря

В субботу, 16 декабря, легкий снег возможен в западном регионе, Киевской и северных областях, на остальной территории без осадков, переменная облачность. В ночное время от 0 до -5 градусов, днем синоптики прогнозируют от 4 градусов мороза до 3 тепла. Это будет самый погожий день до конца недели.

В воскресенье, 17 декабря, осадки с новой силой накроют Украину, по всей стране — дождь со снегом. Ночью температура воздуха будет на уровне -7 (Луганщина) +2 (юг) градусов, в дневное время столбики термометров покажут от 4 градусов мороза в Луганской области, до 5 градусов тепла на юге.

Карта погоды на 17 декабря

Как сообщал "Телеграф", народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды в Украине до конца декабря. Он рассказал, будет ли снег на Новый год.