Крупнейшая в мире атака на "Киевстар": глава компании назвал три возможных цели хакеров

Удачных атак такого масштаба ранее еще никогда не было

Хакерская атака россиян на "Киевстар" стала самой мощной на телеком-инфраструктуру в мире. У нее было сразу несколько целей, одна из которых — "положить" критическую инфраструктуру страны.

Об этом сказал гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александра Комарова в интервью изданию Forbes. По его словам, удачных атак такого масштаба ранее не случалось.

"На самом деле это крупнейшая хакерская атака на телеком-инфраструктуру в мире. Удачных атак такого масштаба не было. И, будем откровенны, не так много стран, на которые напала Россия", — отметил Комаров.

Он также добавил, что оператор придерживается версии, что целью россиян было "положить" критическую инфраструктуры Украины. Однако Комаров добавляет, что могли также иметь место и другие цели.

"Возможно, для того, чтобы запятнать визит президента в США, добавить что-то в энергетические блекауты, повлиять на моральный дух украинцев через другие рычаги", — подытожил президент компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе "Киевстар". Абоненты остались без связи, а предложенная им функция "Национальный роуминг" оказалась недоступной, что также вызвало негодование в сети. Расследованием атаки на "Киевстар" занимается служба безопасности Украины. По данному факту было открыто уголовное производство. Хотя в компании изначально говорили, что на устранение неполадок уйдет 4-5 часов, связи нет уже вторые сутки.