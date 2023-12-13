Украину ждет партизанская война? Зеленский сделал предупреждение сенаторам США

Президент Украины провел приватную встречу с американскими законодателями

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами заявил, что без дополнительной помощи США конфликт в нашей стране станет гораздо более жестоким. Он подчеркнул, что в таком случае украинские военные неизбежно уступят своим решительным и хорошо вооруженным противникам.

Об этом пишет The Washington Post. Также отмечается, что Зеленский сказал американским законодателям, что его страна никогда не сдастся в своей борьбе за изгнание российских войск.

Издание подчеркивает, что президент США Джо Байден и Зеленский отказались раскрывать подробности планов Украины на следующий год, что является главной проблемой республиканцев. Байден также отклонил вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты призывать Украину к переговорам с Россией о прекращении боевых действий.

Также сообщается, что после частной встречи Зеленского с законодателями США сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон сказал, что украинский лидер использовал термин "партизанская война", намекая на кровавую, нетрадиционную тактику, которую повстанцы используют против оккупационных сил США в Афганистане и Ираке, и предположил, что именно там может развернуться конфликт, если Украина лишится военной помощи США. Джонсон назвал это "проигрышным предложением для всех".

"Поэтому, чем быстрее это дело закончится, тем лучше", — сказал он. В то же время он быстро добавил, что его по-прежнему беспокоит "подливание масла в огонь".

Другие сенаторы подтвердили, что речь Зеленского, какой бы страстной она ни была, вряд ли повлияет на тупиковую ситуацию по пограничной политике США. Или, по его словам, заставит их одобрить дополнительную помощь Украине без нее до того, как законодатели на следующей неделе отпустят на праздники.

Сенатор Шеррод Браун (штат Огайо) сказал журналистам, что без поддержки США Украина, вероятно, будет "захвачена" российскими войсками, в результате чего война станет "вопросом НАТО". В свою очередь лидер большинства в Сенате Чарльз Э. Шумер сказал журналистам после встречи, что в случае, если Зеленский заручится дополнительной помощью от США, "он может выиграть".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Джо Байденом озвучил планы Украины на 2024 год. Пока что окончательной победы над Россией у них не прозвучало.