Атака на "Киевстар": стало известно, почему не заработал национальный роуминг

Специалисты работают над исследованием киберинцидента

После кибератаки на "Киевстар" абоненты не смогли воспользоваться функцией "Национальный роуминг", потому что ее специально заблокировали по запросу Службы безопасности Украины. Это была вынужденная мера.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины. Над исследованием киберинцидента вместе работают CERT-UA с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора.

"Чтобы избежать перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временной блокировке услуги национального роуминга для абонентов Киевстар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за кибератаку взяла на себя одна из российских группировок, деятельность которой связана с главным управлением генштаба вооруженных сил России. В пресс-службе подчеркнули, что это подтверждает использование киберпространства как одного из доменов войны против Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО тем временем призывает украинцев максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения просят сделать собственные сети Wi-Fi доступными всем пользователям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после случившегося сбоя в "Киевстар", абонентам посоветовали воспользоваться услугой "Национальный роуминг", где можно было переключиться на "Лайф" или "Водафон" без замены симки и оставшись со своим тарифом. Однако никто из абонентов так и не смог этого сделать, из-за чего в сети началась волна возмущений.