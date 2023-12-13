"У нас обязательства перед Украиной": глава Евросовета обратился к лидерам ЕС

Европейский политик сделал важное заявление и призвал коллег к решительным действиям

Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом Евросоюза направил коллегам письмо-приглашение, в котором напомнил об обязательствах Европы перед Украиной. Он призвал и дальше оставаться сильным и надежным партнером для нашей страны.

Политик написал, что 24 февраля 2022 года был переломным моментом в истории континента, и поэтому Евросоюз принял беспрецедентные решения для поддержки Украины. Об этом информирует "Европейская правда".

"Через двадцать один месяц мы снова сталкиваемся с необходимостью принимать смелые решения. Они требуют нашей коллективной силы и решимости, а также смелости, чтобы сделать правильный выбор", ― написал Мишель.

Глава Евросовета утверждает, что ЕС должен предоставить устойчивую поддержку Украине. А еще нужно предоставить официальному Киеву "необходимый сигнал" для приближения к "европейской семье".

"Мы должны предоставлять Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье", ― написал политик.

В письме Мишель также указан на необходимость принять решения и в отношении других стран-кандидатов на членство в Европейском Союзе. Он призвал коллег ответственно подойди к этому вопросу.

"Впереди нас ждет важный Европейский Совет. Сейчас время для принятия решений. Я призываю вас всех прийти с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, с интересами и ценностями Союза на первом плане", ― написал с призывом Мишель.

Напомним, что саммит лидеров стран Европейского Союза состоится 14-15 декабря 2023 года. Они будут обсуждать, готов ли ЕС начать переговоры о предоставлении членства Украине в ближайшем времени. На саммите также рассмотрят перспективы евроинтеграции Молдовы и Грузии.

"Телеграф" ранее писал о заявлении Владимира Зеленского насчет вступления Украины в Евросоюз. По мнению президента, если решение не будет позитивным, то это будет признаком того, что вето наложил Путин.