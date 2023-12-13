США на первом месте: кто еще из "противников Путина" помогает РФ производить оружие (инфографика)

Россияне используют в своем оружии тысячи иностранных компонентов

База данных иностранных компонентов в российском оружии в день обнародования Национальным агентством по предотвращению коррупции насчитывала 2453 элемента. Абсолютное большинство этих компонентов произведено американскими компаниями – 1813 или 74% от всех проанализированных НАПК деталей.

Как пишет "Экономическая правда", в России сделано не более десяти компонентов, в основном GPS и навигационные приемники для некоторых видов БПЛА, таких как "Орлан". Пресловутые дроны-камикадзе Shahed, которые уже собирают в России, имеют 44 идентифицированных детали и ни одной, произведенной в стране-спонсоре терроризма.

Также отмечается, что по 14 деталей в "мопедах" сделаны компаниями из США и Китая. Также есть компоненты, которые производят немецкие, швейцарские, японские и нидерландские компании. В других видах российского орудия американских компонентов еще больше. Чаще их производили компании Analog Devices и Texas Instruments.

Информацию о том, что процессоры этих производителей легко найти в российском оружии, год назад обнародовал Королевский институт объединенных служб (RUSI) в Лондоне. Его специалисты разобрали ракету "Искандер" и изучили все ее детали.

В Texas Instruments заявили, что прекратили продажи в РФ и Беларусь в феврале 2022 года. "Мы не поддерживаем и не оправдываем использование наших продуктов в программах, для которых они не предназначены", – сообщила компания.

Однако, как отмечает издание, похоже, это всего лишь часть правды. После того, как США и страны Евросоюза ввели санкции на продукцию двойного назначения, к которой относятся и микросхемы, прямая торговля западных компаний с россиянами действительно прекратилась. Однако Россия нашла альтернативный импорт, компенсирующий утраченные товарные потоки из стран, введших санкции, отмечает Хели Симола из Bank of Finland.

Ее исследование показывает, что экспорт из стран, введших санкции против РФ (США, Великобритания, члены ЕС), существенно снизился во всех группах (на 65% для товаров роскоши и на 96% для товаров двойного назначения), но экспорт из стран Кавказа, Центральной Азии, Юго-Восточной Европы и Китая стремительно возрос. По данным отчета Киевской школы экономики, около 60% продукции Analog Devices или Texas Instruments, оказавшейся в РФ в 2022 году, были частью производственных цепей в Китае, Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии. 85-90% поставок в Россию осуществлялись через компании из Китая и его анклава – Гонконга.

"Если Китай реэкспортирует товары, находящиеся под санкциями и производимые в странах, введших санкции, например, в странах Евросоюза или США, это будет расценено как нарушение режима санкций. Однако китайский экспорт собственной продукции в Россию не является уклонением от санкций", – отмечает Симола.

Иногда этот производственный путь трудно однозначно трактовать. По данным исследователей, Texas Instruments производит чипы, которые поставляет китайской Imaxchip Technology Co, а та делает из них платы, которые затем находят в российских ракетах.

Напомним, представитель центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Рудык заявил, что в российских ракетах, которыми оккупанты атакуют украинские города, почти отсутствуют чипы российского производства. В частности, микросхемы из РФ не были обнаружены в ракете X-101.