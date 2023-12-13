Когда закончится война в Украине? Боец "Азова" дал совсем неожиданный ответ

В украинской армии сейчас происходят серьезные трансформации

Рассчитывать на то, что война в Украине закончится условно завтра — глупо, считает боец "Азова" Ростислав Низицкий. По его словам, из-за полномасштабного вторжения россиян в ВСУ начали происходить глобальные изменения.

Об этом воин с позывным "Поляк" рассказал в интервью видеопроекту "Станция Краматорск". Он считает, что чем дольше будет длиться война, тем сильнее удастся модернизировать украинскую армию.

Ростислав Низицкий отметил, что если война прекратится сейчас, то ВСУ не удастся модернизировать полностью и все потери станут бесполезными. По его словам, война необходима Украине на протяжении ближайших нескольких лет.

"Я надеюсь, что хотя бы она (война — ред.) продержится еще 2 года. Нам она необходима просто. Вот для нашего существования она необходима. Я сейчас понемногу ощущаю, что на местах приходят компетентные люди понемногу. Становятся там на какие должности какие-то более компетентные люди. Но мы довольно медленно двигаемся. Чтобы трансформироваться от того, как оно идет, нам нужно два года. Вот я думаю так. Чтобы уж конкретно мы выдавили тех, кто лишний, и зашла хотя бы какая-то масса, которая не просто инертна, которая там сидит, а которая дает какой-то результат", — сказал "Поляк".

Ростислав Низицкий добавил, что Украине нужно больше времени и сейчас люди "не готовы к этой трансформации". Он добавил, что война с россией не может закончиться "завтра", как многие хотят или надеются. И на то есть определенные причины.

"Почему я такой радикальный аспект говорю? Это просто контрдействие тому аспекту, что завтра закончится война. Не кончится. У нас есть большие проблемы и рассчитывать на это – это просто смешно", — резюмировал боец "Азова".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США помогут Украине создать мощную армию, которая при необходимости сможет дать отпор россии в будущем.