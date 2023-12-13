В "Киевстаре" сказали, как российским хакерам удалось их взломать и кто за этим стоит

Российские хакеры взяли на себя ответственность

В компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали учетную запись одного из сотрудников.

Об этом Александр Комаров рассказал в эфире телемарафона. Он признал, что хакерам удалось пробить защиту компании мобильного оператора.

Президент "Киевстара" рассказал, что ответственность за кибератаку взяла на себя российская группа хакеров "Солнцепек". По данным СБУ, эта организация сотрудничает с российской разведкой.

Комаров уверен, что россияне хотели "положить" телеком-инфраструктуру Украины, чтобы посеять хаос и проблемы внутри страны. Это должно было эмоционально сломить украинцев. Эта атака — еще одно средство войны россиян против Украины.

Президент "Киевстара" добавил, что хакерская атака показала, что даже наиболее защищенная инфраструктура может быть поражена. И никакие современные технологии защиты от киберугроз не спасут. С начала полномасштабного вторжения россияне около 500 раз пытались атаковать "Киевстар", но все попытки были успешно отражены.

"Следует признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании", – заявил Комаров.

Он добавил, что расследование по факту кибератаки продолжается. Также, по словам Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой компании могут быть те, кто помогает россиянам.

Что касается восстановления, то в настоящее время компания восстанавливает голосовые услуги.

"Я очень надеюсь, что мы в ближайшую ночь сможем восстановить услуги передачи данных. Делаем это осторожно, шаг за шагом, чтобы убедиться, что услуги будут предоставляться стабильно и работе сети ничего не угрожает", – заявил президент компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на сбое "Киевстар" наживаются мошенники. Украинцев предупредили о новой опасной схеме.