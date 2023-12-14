Надоели со своими забастовками: в Польше предотвратили попытку новой блокировки границы

Обиженные резким отказом местного мэра польские забастовщики будут пытаться обжаловать решение через суд

В Польше глава гмины Дорогуск Войцех Сава запретил перевозчикам устраивать очередную акцию протеста на пограничном с Украиной пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", который только недавно был разблокирован.

Об этом 13 декабря сообщило польское издание RMF24. Издание напоминает, что 11 декабря КПП был разблокирован, но уже вечером того же дня его снова попытались заблокировать – сначала нелегально, а затем заявили о намерении продолжить забастовку официально.

13 декабря бастующие официально отправили Саве заявку на получение разрешения на новую акцию протеста. Но неожиданно для себя получили от войта изрядный отлуп – Сава запретил проводить очередную забастовку, которая должна была начаться 18 декабря.

Сам Войцех Сава сослался на законодательную причину – по его словам, есть угроза имуществу в очень значительных размерах. Это включает финансовые потери местных предпринимателей, страдающих из-за действий саботажников.

"Протест ударил не только по водителям. Потери несут предприниматели, рабочие, другие оставшиеся без работы социальные группы – это преобладает", – аргументировал он свое решение.

Протестующие тем временем очень возмутились. Они уже заявили, что будут обжаловать запрет войта в суде – законодательство указывает, что у них есть на это семь дней – а также 14 декабря демонстративно подадут заявки на проведение забастовок еще в ряде мест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Укрзализныця придумала способ, как доставлять фуры из Украины в Польшу и обратно. Уже совершен первый успешный рейс. То есть, даже если саботажники снова сумеют заблокировать границу, выход есть.

Украина пытается разблокировать польскую границу после месячной забастовки. Поскольку на границе собралось около 11 тысяч грузовиков, возобновление движения потребует нескольких дней.