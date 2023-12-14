Новая спецоперация ГУР: Подмосковье и еще одну область РФ атаковали дроны, целями стали военные части

Целями дронов были военные объекты

В ночь на четверг, 14 декабря, Россию в очередной раз атаковали беспилотные летательные аппараты. Это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах. Отмечается, что цели дронов находились в Московской и Калужской областях.

Главными целями, на которые были нацелены дроны, это военные объекты на территории этих двух областей России. В спецслужбе при этом подчеркнули, что это был некий ответ за удары оккупантов по Украине.

"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей", — сообщил собеседник.

Что произошло ночью

В 02:35 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о якобы отражении атаки беспилотника, который летел на столицу РФ. По его словам, разрушений нет.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сказал он.

Через два часа, в 04:25, Собянин сделал еще один пост и заявил о якобы еще одной успешной работе ПВО, которая сбила беспилотник.

"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", — говорится в его сообщении.

Утром в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено и перехвачено девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей.

В то же время, в паблике Baza говорят, что дроны пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. Вероятной целью якобы были части в Алабино и Подольске. Еще одной вероятной целью называют Володарскую нефтебазу в Подмосковье. Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников.

Напомним, что 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в России прогремел мощный взрыв. Он раздался в Северомуйском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии. Источники "Телеграфа" сообщили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.