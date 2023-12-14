Евросоюз одобрил переговоры о вступлении Украины и еще одной страны: как удалось "убедить" Орбана

Венгрия не изменила своего решения касательно вступления Украины в ЕС

Лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Кроме того, планируют обсудить также и вступлением Молдовы в ЕС.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", — написал он.

Кроме этого, ЕС решил предоставить статус кандидата на вступление Грузии, а также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства. Шарль Мишель попросил членов комиссии предоставить отчет до марта 2024 года, чтобы принять соответствующие решения.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на историческое решение и поблагодарил всех, кто к этому причастен.

"Принято решение об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Я благодарю всех, кто работал, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Поздравляю каждого украинца с этим днем. Я также поздравляю Молдову и лично Майю Санду. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", — написал украинский лидер.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после решения лидеров заявила, что она "гордится тем, что мы оправдали наши обещания и рады за наших партнеров".

"Лидеры решили начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Стратегическое решение и день, который останется запечатленным в истории нашего Союза Гордимся тем, что мы выполнили свои обещания, и радуемся за наших партнеров", — написала она.

В момент голосования лидеров ЕС о начале переговоров о вступлении Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, сообщает The Guardian. Он в очередной раз озвучил свою позицию о том, что не поддерживает вступление Украины в ЕС. Венгерский премьер считает, что в нынешних условиях начинать переговоры "иррационально".

"Венгрия не меняет своей позиции. Она не хочет участвовать в этом плохом решении", — заявил Виктор Орбан и добавил, что 26 стран могут пойти своим путем, а сама Венгрия останется в стороне от этого решения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне исторического решения Шарль Мишель обратился к лидерам ЕС насчет вступления Украины. Он напомнил, что у Европы есть некие обязательства перед нашей страной.