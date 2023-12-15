Война — день 660: Украина уходит в стратегическую оборону, российские террористы не прекращают атаки

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Силы обороны Украины продолжают отражать широкомасштабное вторжение РФ. Российские террористы пытаются атаковать Украину с помощью ударных БПЛА, на фронте украинская армия переходит в стратегическую оборону. Не исключается возможность новейших ракетных терактов со стороны россиян.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Во временно оккупированном Мариуполе произошли "прилеты". По данным из местных источников, "прилетело" в бетонный завод, где российские террористы устроили себе "располагу".

Прилет в Мариуполь

Прилет в Мариуполь

Все, что происходило 12 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война — день 657: оккупанты массированно атакуют в двух направлениях, ВСУ ведут активную оборону

Что было в Украине 13 декабря – читайте по ссылке: Война — день 658: ракетная атака на Киев, россияне "ломятся" в Авдеевку

Информацию за 14 декабря смотрите по ссылке: Война — день 659: Россия усилила ракетный террор, а ЕС принял историческое решение по Украине