Ночью оккупанты вновь атаковали Украину: повреждено предприятие

Силы ПВО Украины показали впечатляющий результат

Россияне не перестают бить по мирным городам Украины, практически каждую ночь наша страна подвергается атаке с воздуха. В ночь на 15 декабря враг ударил "шахедами" и артиллерией.

"В ночь на 15 декабря 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край – РФ). Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", — сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

Отметим, около двух часов ночи первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО. Силы противовоздушной обороны работали в Хмельницком и Шепетовском районах.

Кроме того, враг ночью из артиллерии обстрелял Днепропетровскую область. Под удар попал Никополь.

"В полночь тишину прервал артиллерийский обстрел. Под прицелом российских захватчиков снова был Никополь. Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города. К счастью, не зацепили людей", — написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Как сообщал "Телеграф", ночь на 15 декабря была нескучной для оккупантов — в Мариуполе прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар, на место прилета направились скорые. По предварительным данным, прилетело в бетонный завод, где россияне устроили военное расположение.