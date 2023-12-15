Активизировались в последние две недели: россияне все чаще пытаются прорвать границу Украины
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ВСУ смогли предотвратить попытки врага проникнуть на территорию Украины
Российские оккупанты за последние две недели семь раз пытались прорвать границу Украины. Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.
Такое заявление сделал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Подробности он сообщил в Telegram-канале.
"ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины", — рассказал он.
По словам Наева, в пяти случаях украинские защитники смогли своевременно выявить намерения врага и нанести огненное поражение противнику. Россияне понесли потери и отступили.
Ранее "Телеграф" уже сообщал, что российские оккупанты изменили тактику действий на границе Сумской области. Враг усилил атаки диверсионно-разведывательных групп.