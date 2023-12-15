Активизировались в последние две недели: россияне все чаще пытаются прорвать границу Украины

ВСУ смогли предотвратить попытки врага проникнуть на территорию Украины

Российские оккупанты за последние две недели семь раз пытались прорвать границу Украины. Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Такое заявление сделал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Подробности он сообщил в Telegram-канале.

"ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в полосах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины", — рассказал он.

По словам Наева, в пяти случаях украинские защитники смогли своевременно выявить намерения врага и нанести огненное поражение противнику. Россияне понесли потери и отступили.

Ранее "Телеграф" уже сообщал, что российские оккупанты изменили тактику действий на границе Сумской области. Враг усилил атаки диверсионно-разведывательных групп.