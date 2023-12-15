Укр

"Выходит замкнутый круг": эксперт рассказал о проблемах и достижениях ВСУ на левом берегу Херсонщины

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
ВСУ на левом берегу Херсонской области
ВСУ на левом берегу Херсонской области. Фото Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Наши бойцы действуют в максимально сложных условиях

Ситуация на левобережье Херсонской области остается без существенных изменений. Украинская морская пехота удерживает плацдармы и навязывает свою инициативу, однако об окончательном закреплении говорить рано.

Наши бойцы вынуждены действовать на левом берегу Днепра на Херсонщине в максимально неблагоприятных условиях, без поддержки в виде надежной переправы. И пока ее не наведут, говорить о том, что морпехи окончательно закрепились на плацдармах, не приходится, пояснил военный эксперт Владислав Селезнев "РБК-Украина".

С инженерной точки зрения это сложная задача, поскольку ширина Днепра достигает 1000 метров. Кроме того, чтобы защитить переправу от вражеской артиллерии, нужно продвинуться вглубь до 25 километров. В то же время для продвижения, необходимо тяжелое вооружение, которое невозможно перебросить без переправы.

"Выходит замкнутый круг. И я пока не вижу выхода из этой ситуации", — отметил Селезнев.

По его словам, командующий вражеской группировкой "Днепр" Михаил Теплинский — чуть ли не единственный адекватный российский генерал. Однако и он при наличии танков, БТР, авиации и артиллерии ничего не может сделать с нашей пехотой.

"Возможно, Теплинский создает штурмовые отряды из офицеров-отказников. Насколько это будет эффективно, посмотрим. В любом случае мотивация украинских морпехов поражает. У россиян 69-тысячная группировка на левом берегу Днепра, у нас — несколько рот морской пехоты и подразделений ТРО. Силы несравнимы, однако уже два месяца враг терпит потери и не может достичь результатов", — описал ситуацию эксперт.

Напомним, ранее полковник СБУ Роман Костенко назвал главную задачу ВСУ на левом берегу Херсонщины. Это — возвращение контроля над дорогой Олешки-Новая Каховка.

Теги:
#Херсонская область #Левый берег #Владислав Селезнев #ВСУ