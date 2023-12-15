Сколько украинцев поддерживают Палестину: опрос показал интересную цифру

12% украинцев не смогли определиться с позицией

Почти 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАС. Всего 1% симпатизируют Палестине.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии. Проводили его с 29 ноября по 9 декабря.

Одновременно 18% опрошенных ответили, что они одинаково относятся к обеим сторонам конфликта. Еще 12% украинцев не смогли определиться с позицией.

Люди во всех областях Украины большинство поддерживает Израиль. Симпатизируют палестинцам не более 4% опрошенных.

КМИС отмечает, что Украине является одной из наиболее произраильских стран мира и приводит данные опросов в США, Великобритании и России.

Только 38% американцев поддерживают Израиль, 11% — Палестину, 28% симпатизируют обеим сторонам. Еще 23% не смогли ответить на вопрос. Среди британцев часть тех, кто симпатизирует Израилю и Палестине, одинаковая — по 19%.

Одновременной в Британии по 31% тех, кто симпатизирует обеим сторонам или не определились с позицией. В России 21% поддерживает Палестину, а 6% — Израиль. Большинство россиян (66%) ответили, что не симпатизируют никому.

Стоит отметить, что Россия − единственная из этих стран, где заметно больше симпатизируют Палестине (21%), а не Израилю (6%). Хотя большинство россиян (66%) вообще ответили, что не симпатизируют никому.

Справка

Исследования проводили методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крыма и оккупированного Донбасса).

Ранее "Телеграф" писал, что число украинцев, готовых уступить территории России выросло.