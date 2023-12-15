У Порошенко прокомментировали скандал с веселым Прокопивом и "бюджетом войны"

"Европейская солидарность" придерживается той позиции, что все средства должны идти на ВСУ

У Порошенко прокомментировали скандал с депутатом Владимиром Прокопивом, который рассмеялся, говоря о бюджете войны для столицы. Народный депутат, сопредседатель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала заявление главы фракции "ЕС" в Киевском горсовете "неудачным и неуместным".

Свою позицию на этот счет она обнародовала в Facebook. Ирина Геращенко призвала коллег формулировать свои мысли так, чтобы их "не вырывали из контекста".

"Относительно заявления руководителя фракции "ЕС" в Киевсовете Владимира Прокопива. Я считаю его неуместным и неудачным. И обращаюсь ко всем коллегам в регионах внятно формулировать свои мысли, чтобы потом их не вырывали из контекста", — написала она.

Сопредседатель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" акцентировала на том, что позиция ее партии и в ВР, и в регионах неизменна — все средства должны идти на ВСУ. "На поддержку подразделений, на закупку дронов, тепловизоров, техники", — уточнила она.

Геращенко добавила, что киевляне имеют право знать, как расходуются их налоги. По этой причине "Евросолидарность" будет инициировать отчет за 2023 год, чтобы каждый знал, какие суммы пошли на поддержку ВСУ, ПВО, на госпитали, защиту семей погибших и раненых, на ветеранов.

Нардеп рассказала, что по инициативе "ЕП" в Киев более 4 млрд грн с военного НДФЛ в этом году было направлено на поддержку подразделений, сил ТРО и ВСУ, где воюют киевляне. Геращенко добавила, что "к сожалению, именно слуги и ОПЗЖ и ВР проголосовали за то, чтобы забрать НДФЛ из общин в центр".

Ранее "Телеграф" сообщил, что во время голосования за бюджет столицы в Киевском горсовете Владимир Прокопив заявил, что Киеву не нужно ориентировать городской бюджет на войну, делать это должно государство, а "города должны жить своей жизнью".