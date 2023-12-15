В Москве просят Киев пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Путиным

Чем дольше будут идти военные действия в Украине, тем сложнее будет начать мирные переговоры. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, проведенной по результатам встречи с белорусским коллегой.

Поэтому в Кремле просят Киев пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Путиным. Об этом сообщают российские СМИ.

"… чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии снова повторил, что Россия "никогда не уходила от переговоров".

Ранее "Телеграф" цитировал заявление второго президента Украины. Леонид Кучма отметил, что нереалистично думать, что российский диктатор Владимир Путин будет согласен на мирные переговоры. Он уже заявил о том, что четыре украинских области якобы стали частью России. Хотя в настоящий момент они только частично находятся под оккупацией Москвы.

Тем временем, число украинцев, готовых уступить территории России, выросло.