Под Крынками уже кладбище российской техники: что известно об успехах ВСУ на Херсонщине

На левобережье Херсона много вражеского металлолома, и его количество увеличивается ежедневно

Оккупанты ежедневно теряют по несколько единиц техники в окрестностях села Крынки Олешковской общины. Там даже образовалось целое кладбище металлолома.

Враг перекидывает на это направление очень много техники. Об этом командир роты ударных БпАК ПТИЦЫ Мадяра 59 ОМПБр Роберт Бровди с позывным "Мадяр" написал в своем Телеграм-канале.

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"Детоксикация всего подвижного червьячего д***а в окрестностях Крынок осуществляются единым монолитом сил Морской пехоты ВСУ, отдельных бригад ТРО и подразделений спецназовцев. Так, столько червячей техники одновременно наше подразделение, к примеру, не встречало ни на Бахмуте/Соледаре, ни на Авдосе, ни на Донецке/Марьенке, ни на Урожайке за два неполных года широкомасштабного вторжения", ― написал Мадяр.

Военный подтвердил, что ситуация в Кринках тяжелая. Однако это направление является ужасом для врага благодаря титаническим усилиям штурмовиков-морпехов. Мадяр также написал о минимальных потерях техники ВСУ.

"И да, мы практически не несем потерь тяжелой техники. За исключением дронов и лодок. Но есть мощная и своевременная поддержка от Народа, за что благодарны", — написал Мадяр.

Комментарий "Алекса"

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" подтвердил уничтожение большого количества вражеской техники в окрестностях Крынок. Он ссылается на бойцов из 36-й ОБрМП.

"Имел разговор с ребятами из 36-й ОБрМП, рассказывали о побоище техники русни под Крынками, просто кладбище техники, стабильно каждый день п***ы теряют по несколько единиц, при том, что мы там техники не теряем почти совсем ― идеальный размен ", ― написал "Алекс".

Однако военные из 36-й ОБРМП пожаловались на Мадяра. Говорят, будто он полностью монополизировал уничтожение вражеской техники, потому что имеет множество дронов.

"Весь сгоревший металлолом на левом берегу ― его рук дело. Спасибо, друг", ― написал "Алекс".

Ранее "Телеграф" писал о направлениях, где идут самые ожесточенные бои с врагом. На шести участках фронта оккупанты пытаются атаковать.