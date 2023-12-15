В Госдуме РФ уже собираются воевать в Карпатах: россияне в соцсетях в восторге

Путинец считает, что российским военным надо готовиться "к новым вызовам"

"Вторая армия" мира должна форсировать реки, воевать в горах и штурмовать города-миллионикики. Об этом депутат Госдумы Андрев Гурулев заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Чиновник сослался на слова президента РФ Владимира Путина и сказал что нужно "работать до победы". И рассказал, какие действия помогут российской армии ее приблизить.

"Президент что сказал? То, что знали, в принципе. Что работаем до победы. То есть, ты сегодня здесь, ты сегодня улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм городов-миллионников. Правда? То есть, должен представлять себе за горизонт. Боевые действия в горах, в Карпатах. Это все же будет", ― заявил Гурулев.

Ведущий Владимир Соловьев под смешок аудитории пошутил, что он бы "и Пиренеи не списывал бы". Гурулев же призвал думать о будущих действиях армии уже сегодня.

Однако депутат не учел, что российская армия уже имела возможность проявить себя при форсировании Северского Донца в мае 2022 года. Тогда оккупанты потеряли почти 500 солдат и свыше 80 единиц бронемашин и танков. Об этом пишет экс-нардеп Украины Антон Геращенко.

Депутат Госдумы рассказал, к чему готовиться ВС РФ

Высказался он и насчет боев в Карпатах. У российской армии попросту не хватит на это ресурсов. Из-за недостатка техники и людей враг даже не дойдет до украинских гор.

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