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ГеройCar передал три уникальных тягача, которые использует НАТО, для армейской авиации

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
ГеройCar передал три уникальных тягача, которые использует НАТО, для армейской авиации Новость обновлена 15 декабря 2023, 16:39

"Этот транспорт значительно повысит качество выполнения задач по назначению. Автомобили в очень хорошем состоянии", — отметил военный, принимавший тягачи.

Проект ГеройCar передал три тягача и четыре пикапа для трех бригад армейской авиации на сумму более 2 млн. грн. Такие тягачи используют военные НАТО.

Геройкар – это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом. Эти тягачи могут использоваться для транспортировки вертолётов. Они построены на базе мощных пикапов Dodge Ram и FORD F 350. Это умышленно подготовленные автомобили для буксировки чрезвычайно тяжелых прицепов, самолетов и вертолетов. Они имеют свою, личную коробку передач и специально изготовленные мосты и ходовую часть. Пикапы предназначены для быстрого передвижения экипажей и эвакуационных групп, которые первыми прибывают на место эвакуации пилотов при аварии или при сбитии борта.

Этот сбор ГеройCar закрыл всего за несколько недель. И все благодаря вам. Мы благодарим ВСУ, которые защищают нашу страну. И мы обязаны помогать им!

Геройкар – это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом. Детали по ссылке https://carforhero.com