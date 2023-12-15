ГеройCar передал три уникальных тягача, которые использует НАТО, для армейской авиации
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"Этот транспорт значительно повысит качество выполнения задач по назначению. Автомобили в очень хорошем состоянии", — отметил военный, принимавший тягачи.
Проект ГеройCar передал три тягача и четыре пикапа для трех бригад армейской авиации на сумму более 2 млн. грн. Такие тягачи используют военные НАТО.
Геройкар – это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом. Эти тягачи могут использоваться для транспортировки вертолётов. Они построены на базе мощных пикапов Dodge Ram и FORD F 350. Это умышленно подготовленные автомобили для буксировки чрезвычайно тяжелых прицепов, самолетов и вертолетов. Они имеют свою, личную коробку передач и специально изготовленные мосты и ходовую часть. Пикапы предназначены для быстрого передвижения экипажей и эвакуационных групп, которые первыми прибывают на место эвакуации пилотов при аварии или при сбитии борта.
Этот сбор ГеройCar закрыл всего за несколько недель. И все благодаря вам. Мы благодарим ВСУ, которые защищают нашу страну. И мы обязаны помогать им!
Геройкар – это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом. Детали по ссылке https://carforhero.com