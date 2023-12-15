Теракт в Закарпатье: стало известно, что с депутатом, бросившим гранаты

Пятеро травмированных в тяжело состоянии

Депутат Сергей Батрин, взорвавший гранаты на заседании Керецковского сельсовета Закарпатской области, находится в Свалявской больнице с ранением в живот. Его прооперировали врачи, а палату охраняет полиция от самосуда родственников находившихся в комнате заседаний в момент взрыва.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагол. Он добавляет, что ранение было несмертельно.

По информации журналиста, еще один депутат в критическом состоянии, ведь получил ранение осколком в голову. За его жизнь борются врачи.

Всего в Свалявскую больницу после взрыва в общей сложности доставили 20 человек, из них — 15 в норме, а 5 — в тяжелом состоянии. Как добавляет журналист, операции продолжаются.

"Еще один пострадавший в больнице города Мукачево. Некоторые обратились в больницу с незначительными ранениями", — пишет он.

Информацию о том, что троих человек отвезли в больницу в Ужгород и ими уже займутся врачи областного центра, Глагола опроверг, добавив, что один травмированный собственным ходом добрался в упомянутое медицинское учреждение.

Что известно о Сергее Батрине

Ранее депутат занимался пассажирскими перевозками, а конфликт с главой Керецковской территориальной громады был давним и затяжным.

В сети неоднократно распространялись видео с его критикой местных властей.

По информации с сайта Керецковской громады, Батрин родился 12 августа 1969 года, имеет среднее специальное образование и проживает в селе Кушница, принадлежащей Керецковской ОТГ.

Депутат входит в состав комиссии по законности, правопорядку и депутатской этике в Керецковской ТГ.

Согласно данным YouControl, на Батрина Сергея Михайловича ранее был зарегистрирован ФЛП, занимавшийся грузовыми перевозками. На сегодняшний день деятельность этого ФЛП прекращена.

В комментарии для ТСН.ua представитель местных властей рассказал, что Батрин – "это вечный оппозиционер по отношению к сельским властям", который "в последнее время стал неадекватом".

Ранее "Телеграф" писал, что в Кропивницком мужчина погиб из-за взрыва гранат.