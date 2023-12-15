Морозы до -11 градусов: синоптик назвал регионы Украины, в которых скоро похолодает
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Ночью в Украине ожидается похолодание
В Украину идет похолодание из-за того, что сегодня, 15 декабря, через всю страну переместится южный циклон. Ночью ожидаются морозы до -11 градусов в некоторых областях.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, возможен и снег, и дожди.
Из-за перемещения южного циклона температура снизится на несколько градусов. В этот период ожидаются дожди на севере и западе Украины, а также мокрый снег. Усилится северо-западный ветер до 9–14 м/с.
В субботу 16 декабря ожидается небольшой снегопад. Ночью температура опустится до 0…-5 градусов. В Карпатах и в северных регионах морозы окрепнут до -6…-11 градусов ночью и -3…-8 градусов днем. В большинстве областей, кроме юга, возможен гололед.
Подробнее о прогнозе погоды на следующую неделю читайте в нашем материале: "Украинцы, готовьтесь к сюрпризам: синоптик озвучил прогноз погоды на середину декабря"
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