Война — день 661: россияне атакуют беспилотниками, ВСУ занимают новые рубежи

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Силы обороны Украины продолжают отражать широкомасштабное вторжение РФ. Российские террористы пытаются атаковать Украину с помощью ударных БПЛА, от налетов в очередной раз страдает Киев. На фронте украинская армия продолжает оборонять заданные рубежи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Киев отбивает атаку российских беспилотников. БПЛА были замечены над Бориспольским районом. Еще одна группа беспилотников заходит через Нежин на Бровары. Также в небе находится еще 3-4 группы русских БПЛА.

Киевляне сообщают о звуках взрывов, работает ПВО.

Что было в Украине 13 декабря – читайте по ссылке: Война — день 658: ракетная атака на Киев, россияне "ломятся" в Авдеевку

Информацию за 14 декабря смотрите по ссылке: Война — день 659: Россия усилила ракетный террор, а ЕС принял историческое решение по Украине

Все, что происходило 15 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война – день 660: Украина уходит в стратегическую оборону, российские террористы не прекращают атаки