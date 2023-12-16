Украина готовит новое контрнаступление, Залужный изменил стратегию, - СМИ

Залужный не был сторонником начала наступления прошлым летом из-за отсутствия поддержки с воздуха

Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Плацдарм на левом берегу Днепра может стать для него одной из отправных точек. При наличии истребителей, ударных вертолетов и беспилотников, Украина сможет поддержать наступление своих войск, тем более что российских укреплений в этом регионе практически нет.

Украина направила США список пожеланий оружия, который включает ударные вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, многочисленные беспилотники и боеприпасы. Такие запросы свидетельствует, что Украина готовится к переходу к мобильной войне, пишет Welt.

Отмечается, что на юге ВСУ удерживают плацдарм на Левой части Днепра и продолжают его расширять. Оттуда всего 60 км до Крыма, который является слабым местом россиян, говорится в статье.

Летнее контрнаступление Украины не было успешным и привело к уничтожению западной военной техники. По его результатам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решил изменить стратегию.

При этом, пишет издание, Залужный не был сторонником начала наступления. Он не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха, и согласился на контрнаступление только по политическим причинам.

Дело в том, что без механизированной поддержки быстрый прорыв был невозможен и изменение стратегии — разумный ход Залужного. Атакуя небольшие подразделения на Запорожском направлении, он сохранил солдат, обеспечил безопасность систем вооружения с Запада и выиграл важное время.

Как сообщал "Телеграф", главное управление разведки Украины "подкорректировало" заявление президента России Владимира Путина, что общая численность группировки российских войск в Украине якобы составляет 617 тысяч военнослужащих. По оценкам ГУР, на данный момент на территории нашей страны находится 473 тысячи российских оккупантов.