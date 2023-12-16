Атаки "Шахедов" стали длиннее: в Воздушных силах ВСУ назвали причину

Это влияет и на продолжительность тревоги

Воздушная тревога, которая объявляется во время вражеских атак на Украину, в последние дни могла продолжаться дольше обычного, ведь кафиры запускают "Шахеды" с вечера. Беспилотники имеют большой запас хода, поэтому могут кружить, не заходя на цель сразу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что пуски целей РФ продолжаются до поздней ночи, а тревога, соответственно, раздается, пока наши защитники не уничтожат последний "Шахед".

"Запускают "Шахеды", как правило, волнами, они разлетаются, маневрируют. Запас хода у них велик. Это двигатели внутреннего сгорания. Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они такими образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а потом уже заходить на цель», — заявил Игнат.

Более того, относительно продолжительности времени, сколько звучит сирена, спикера отметил, что, по его мнению, поразительных изменений не имеет.

"Я бы не сказал, что так уж отличается (время атаки, — ред.). "Шахеды" всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и потому так происходит", — обосновал Игнат.

Однако, как предположил Юрий Игнат, ранее россияне запускали дроны по прямой траектории. А сейчас оккупанты имеют несколько иные цели, в частности:

выявить слабые места;

найти места, где уничтожили БПЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников;

нагрузить противовоздушную оборону.

Атака на Украину, в ночь на 16 декабря

Относительно атаки, которая была в ночь на воскресенье, 16 декабря, россияне выпустили ударные беспилотники по трем направлениям:

Приморско-Ахтарск;

Сеща;

Курск.

Враг использовал 31 беспилотник, а для отражения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил.

Ранее "Телеграф" писал, что об успехах и проблемах Украины в воздушной войне рассказал аналитик, специалист по ракетному вооружению и экс-сотрудник КБ "Южное" Александр Кочетков.