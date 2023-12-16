О Крынках узнал даже Путин: в ВСУ рассказали о сложной ситуации россиян на одном из направлений

Ситуация в населенном пункте остается напряженной

Во время своей "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин неоднократно вспоминал о селе Крынки в Херсонской области в контексте успехов оккупационной армии, однако, как это часто бывает с заявлениями официальных лиц страны-агрессора, эти слова значат обратное.

Как рассказала в эфире "24 канала" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, когда россияне начинают громко рассказывать о своих достижениях на каком-либо направлении, то обычно ситуация там прямо противоположная.

"Это значит, что россиянам действительно "прижигает", — отметила она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что показательно то, что сам Путин знает о существовании этого села. Это, по ее словам, тоже является показателем того, что россияне попросту пытаются "отвести глаза" от проблем.

Как сообщалось ранее, Путин провел масштабную пресс-конференцию 14 декабря, во время которой заявил о том, что ВСУ предприняли попытку прорваться под Крынками, но якобы понесли большие потери. При этом сами бойцы ВСУ отмечают, что украинские военные там практически не понесли потерь в тяжелой технике, а вот россияне оставили после себя целое кладбище уничтоженных боевых машин.