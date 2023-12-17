Аэродром в Ростовской области атаковали дроны ГУР: появились первые фото последствий

Было прямое попадание в аэродром

В сети появились первые детали массированной атаки беспилотников на авиабазу в России. На опубликованных фото можно увидеть некоторые из последствий поражения вражеских летательных аппаратов.

Снимки были опубликованы украинским мониторинговым сообществом Monitor. На них, в частности, можно увидеть то, какими именно дронами был атакован аэродром. Примечательно, что на некоторых из них красуются довольно забавные надписи. Например, на одном из них было отмечено уже традиционное "спонсорство" певицы Ани Лорак. А на еще одном "ка**ам" передали привет от какого-то Ярика.

Но самое значимое на фото, естественно, поражение вражеской техники. Так вот, судя только по тем фото, которые публикуют сами россияне, осколочные повреждения получил как минимум один истребитель противника. Авторы поста предполагают, что им является фронтовой бомбардировщик Су-34 ВС РФ. На его закрылках видны отметины от, вероятно, поражающих элементов дронов.

"Если поражающие элементы попали в зону кабины, самолету(ам) понадобится серьезный ремонт", — констатируют аналитики.

В это же время источники "Телеграфа" в ГУР раскрыли некоторые подробности атаки. По их словам, атака была действительно массированной, а информация роспропаганды, о том, что армии РФ якобы удалось сбить все дроны, не соответствует действительности.

Отмечается, что было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения.

В то же время он уточнил, что количество выпущенных БПЛА, о котором сообщают в российском информационном пространстве, близко к правде.

Напомним, что пораженный военный аэродром находится в Морозовске Ростовской области. Видео самой атаки вы можете посмотреть в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 15 декабря в российском городе Курск раздались взрывы из-за атаки беспилотниками. В Минобороны РФ заявили, что два БПЛА были якобы сбиты.