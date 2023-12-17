Россия увеличивает количество спецназовцев на оккупированных территориях: стала известна причина

Украинских партизан предупредили о дополнительной опасности

На временно оккупированных территориях Украины все больше групп российских спецслужбистов и военных привлечены к поиску украинского подполья. В частности, фиксируется усиление контрдиверсионного режима оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, пытающиеся запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов. Противнику известно, что Силы обороны используют в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи "Iridium". Также для прочеса населенных пунктов было выделено около ста представителей росгвардии.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий сообщать о наличии подозрительных антенн, маршрутах перемещения и местах скопления росгвардейцев. Там отметили, что оккупанты проводят данные мероприятия показательно, ради психологического давления на местных жителей, которые передают информацию Силам обороны.

"Центр национального сопротивления напоминает, что вы всегда должны быть осторожны во время фотофиксации техники и личного состава врага, а также передачи этой информации Силам обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября был нанесен удар по зданию во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В это время там проходило совещание оккупантов.