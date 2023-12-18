Война — день 663: россияне засылают ДРГ, а Украина активно сооружает укрепления

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия не утихают по всей линии фронта, а россияне также пытаются отвлечь силы обороны и отправляют диверсионные группы через границу в Харьковской и Сумской области. При этом из-за непонятной ситуации с военной помощью со стороны Запада в Украине проводят активное сооружение укреплений на подконтрольных территориях, а также размышляют об усилении мобилизации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили дроны по Украине. Сообщается о взрывах в Хмельницкой области

Все, что происходило 15 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война – день 660: Украина уходит в стратегическую оборону, российские террористы не прекращают атаки

Что было в Украине 16 декабря – читайте по ссылке: Война — день 661: россияне атакуют беспилотниками, ВСУ занимают новые рубежи

Информацию за 17 декабря смотрите по ссылке: Война — день 662: оккупанты готовятся к затяжной войне, а ВСУ накапливают ресурсы