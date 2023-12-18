Было два микрофона: стали известны подробности по поводу "прослушки" у Залужного

Все, кто имел доступ к кабинетам, где нашли устройства, проходят полиграф

Устройства для прослушивания, обнаруженные в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, были найдены сразу в двух местах. Одно из них – кабинет, который использовал главнокомандующий Валерий Залужный, другое – в кабинете его личного помощника Константина Бушуева.

Об этом написал украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook. По его словам, уже известно, что оба микрофона были самодельными.

"Сейчас Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ в кабинеты штаба, проходит полиграф", — написал он.

В то же время, как добавил Бутусов, до сих пор не обнаружен канал связи и устройство для записи и хранения информации.

"Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки придется установить следствию", – резюмировал он.

Напомним, что украинцы разразились гневом после того, как стало известно об обнаружении устройства для прослушивания у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главное мнение граждан – кому-то придется за это отвечать и есть только два варианта, кто же мог установить устройство.

Между тем, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.