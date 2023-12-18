Зонтик далеко не прячьте: какой погоды ждать украинцам в начале недели

Температура воздуха кое-где будет до +8.

Начало недели для большинства областей Украины окажется мрачным и дождливым. В некоторых районах возможны туманы утром и вечером — ближе к ночи.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Прогнозируется, что температура воздуха не будет опускаться ниже отметки "ноль".

В понедельник, 18 декабря, жителям северо-восточных, центральных и юго-западных областей следует ожидать дожди. Также центральный и южный регионы будут покрывать туман утром и вечером. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7, ночью от +4 до +1. Ветер будет иметь преимущественно западное направление и скорость до 12 м/с.

Вторник, 19 декабря, принесет в Украину переменную облачность с прояснениями и дождями по всей территории страны. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +8 днем и от +4 до 0 — ночью. Ветер станет прохладнее — юго-западным и будет иметь скорость до 10 м/с.

Прогноз погоды на 20 декабря на карте.

В среду, 20 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и дождями в большинстве регионов Украины. Воздух прогреется днем от +2 до +8, а ночью от +5 до +1. Ветер сохранит юго-западное направление и будет иметь скорость до 10 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что столицу Украины вслед за выходными придет незначительное потепление. Температура воздуха в Киеве будет прогреваться местами до +8 градусов Цельсия.