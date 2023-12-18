Залужный лично прокомментировал найденную прослушку (видео)

Помещение с прослушкой уже давно не использовалось

Валерий Залужный лично подтвердил, что в одном из его кабинетов была обнаружена прослушка. Главком также рассказал некоторые подробности инцидента.

Об этом глава ВСУ рассказал в комментарии журналистам. Передает "РБК-Украина".

По его словам, прослушивающее устройство было найдено в кабинете, который он должен был использовать сегодня, 18 декаюря.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там уже давно не был. Но мы проверили и обнаружили", — сказал он.

По его мнению, это не был, кто-то из Генштаба, потому, что "с ГШ мы уже давно не работаем". Он также не расценивает данный инцидент, как элемент давления, но, как "войну".

Он также считает, что через данную прослушку шпионы вряд ли могли узнать какие-то секретные данные.

"Я не думаю так. Это помещение уже давно не использовалось. Это просто уже под мою новую встречу было сделано", — говорит Залужный.

Напомним, что украинцы разразились гневом после того, как стало известно об обнаружении устройство для прослушивания у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главное мнение граждан – кому-то придется за это отвечать и есть только два варианта, кто же мог установить устройство.

Позже стало известно, что прослушек было еще и несколько.

Между тем, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.