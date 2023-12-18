Новое контрнаступление будет? Залужный ответил

Война — это не шоу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность нового контрнаступления, о котором недавно писало издание Welt. Генерал не был многословным и однозначного ответа не дал, ссылаясь на аспекты безопасности.

Такое заявление Залужного публикует издание РБК-Украина. Также журналистам удалось узнать оценку ситуации на фронте генерала.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой — человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — ответил Залужный на вопрос об обсуждаемое в сети контрнаступление.

Также издание спросило у главы Генштаба ВСУ, патовая ли сейчас ситуация на фронте. Генерал дал четкий ответ: "Нет".

Что написало Welt о наступлении

Заметим, что по данным немецкого издания, значительная часть оказанной военной помощи Украине, в частности, бронированная техника, еще не была подключена к боям на линиях столкновения. К тому же, немало помощи еще не доехало: Германия и западные партнеры обещали 200 танков Leopard 1, из них получено лишь 30 единиц.

Журналисты Welt, на основе запроса в США на вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, танки Abrams, ракетные комплексы большой дальности, БПЛА и боеприпасы, делают выводы о крупных планах Украины.

А вот летнее контрнаступление в издании назвали больше политическим ходом, на который согласился Залужный, ведь не видел реальных шансов на успех без авиационной поддержки. Однако выбранная тактика по применению маленьких пехотных групп, хотя и была менее эффективна в отвоевывании территорий, однако позволила сохранить много ресурсов.

Более того, немецкие журналисты видят плацдармом для нового наступления именно Херсонское направление.

Ранее "Телеграф" писал, что российская армия с февраля 2022 года понесла потрясающие потери в Украине, но не достигла стратегических целей. До вторжения ВС РФ насчитывалось 360 тысяч военнослужащих, однако во время боевых действий было безвозвратно потеряно 315 тысяч.