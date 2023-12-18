Доверие украинцев Зеленскому, Раде и Кабмину падает, но по-разному: опрос

Все больше граждан критикуют власть

В Украине наблюдается рост критического отношения к органам власти. Граждане стали меньше доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому, нынешнему правительству и Верховной Раде, как и в прошлом соцопросе.

Сохраняется высокий уровень доверия к волонтерам и Вооруженным силам Украины (ВСУ), о чем информирует "Телеграф", ссылаясь на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 года.

Доверие к власти, ВСУ, полиции, СБУ

За последний год увеличилась критика власти, а украинцы стали меньше доверять депутатам, чиновнику и президенту. Так, Владимир Зеленский сохраняет преимущественное доверие народа, хоть и наблюдается нисходящая динамика. В 2022 году ему доверяли 84% опрошенных, теперь этот показатель всего 62%.

Гораздо больше критики украинцы направили правительству. В 2023 году ему доверяет лишь 26% опрошенных, хотя в 2022-м их было вдвое больше.

Результаты опроса КМИС о доверии к власти, армии и правоохранителям

Недоверие Верховной Раде высказали 61% опрошенных. Лишь 15% сказали, что доверяют депутатам. В 2022 году эти показатели были 34% и 35% соответственно.

Не изменилась ситуация с доверием ВСУ. Им стабильно доверяет 96% опрошенных. Еще 3% не смогли определиться со своей позицией. Главнокомандующему Валерию Залужному доверяют 88% респондентов. Сомневаются в его деятельности лишь 4%, а еще 8% не определились.

Уровень доверия Службе безопасности Украины (СБУ) за год снизился с 63% до 58%. В 2022 году Национальной полиции доверяли 58% опрошенных, а теперь их 41%.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий прокомментировал результаты исследований. Он считает, что причина падения доверия к власти связана с неоправданными ожиданиями украинцев.

"Нарастание критики и снижение доверия властям, скорее всего, является следствием, с одной стороны, несбывшихся ожиданий на этот год и, с другой стороны, претензиями к эффективности и прозрачности деятельности. Важно, что при этом критика не перерастает в требования выборов (сейчас абсолютное большинство против любых выборов), а также что большинство украинцев сохраняют доверие Президенту. Президент сохраняет высокую легитимность, что, безусловно, нужно для поддержания управляемости государственных институтов в этот сложный период и для проведения сложных переговоров с Западными партнерами", ― сказал Грушецкий.

Доверие к СМИ, волонтерам и церкви

Украинцы имеют высокий уровень доверия к волонтерам. Как и в 2022 году, этот показатель достигает 84%. Если в прошлом году 4% опрошенных не доверяли волонтерам, то в 2023-м их количество снизилось до 3%.

Показатели доверия украинцев к церкве, СМИ и волонтерам

Стали меньше украинцы доверять средствам массовой информации (СМИ). Показатель стал даже меньше, чем до полномасштабного вторжения. Только 29% из опрошенных в 2023 году доверяют украинским СМИ. В конце 2021-го этот показатель был 32%.

Социологи также фиксируют постепенное снижение доверия к церкви. В декабре 2023 года только 38% респондентов высказали свое доверие против 44% в 2022-м и 51% в 2021-м.

Кому меньше всего доверяют украинцы

Опрос показал, что респонденты менее всего доверяют судам и прокурорам. За последний год показатели сократились вдвое. Так, судьям в 2022-м году доверяли 25% опрошенных, а теперь лишь 12%. При этом уровень недоверия вырос с 34% до 61%.

Многие украинцы не доверяют судам и прокуратуре

Похожая ситуация и с прокуратурой. В 2023 году только 9% опрошенных доверяют этому органу против 21% в 2022-м. Уровень недоверия вырос с 32% до 64%.

"Отдельного внимания требует ситуация с критически низким доверием судам и прокурорам. В декабре 2022 года мы фиксировали окно возможностей, когда относительно не так много не доверяли им. Сейчас окно возможностей значительно сузилось. Общественность требует справедливости, поэтому беспомощная неэффективность и коррумпированность судов и прокуратуры в обеспечении справедливости лишь усугубляет общественную нелюбовь к этим институтам и создает сильный очаг нестабильности в стране", ― сказал Грушецкий.

Напомним, что в конце сентября и начале октября 2023 года социологи проводили телефонный опрос украинцев и узнавали их уровень доверия к власти, волонтерам и ВСУ. Исследование проводилось КМИС. Тогда президенту Зеленскому доверяли 76%, ВСУ ― 94%, волонтерам ― 87%, правительству ― 39%, Верховной Раде ― 21%, телемарафону ― 48%.

Ранее "Телеграф" писал, готовы ли украинцы воевать без помощи Запада. Опрос проводился КМИС.