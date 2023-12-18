Виноваты "Сталкер" и "Казаки"? В России обвинили Украину еще в одном "преступлении"

Российских школьников "вербуют" через соцсети, а видеоигры рисуют "негативный образ РФ"

Рост детской преступности связан с диверсиями "киевского режима", который якобы создал целую сеть вербовки несовершеннолетних в РФ. Эту работу будто бы курируют закрытые подразделения СБУ, "центр информационно-психологических операций" с филиалами в нескольких украинских областях.

Такое заявление сделала вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова во время очередного заседания. Она также поделилась с коллегами, как именно "киевский режим" влияет на российских детей.

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"Боевики используют социальные сети для переписок со школьниками, склоняют их к деструктивным действиям. Многие каналы и закрытые чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм и экстремизм, суициды, модерируются с территории Украины агентами СБУ", — сказала Кузнецова.

Спикер Госдумы рассказала и о влиянии проукраинских видеоигр на несовершеннолетних. Якобы из-за них у детей может сформироваться "негативный образ России". Но она не перечислила видеоигры, которые имела в виду.

Своим коллегам Кузнецова предложила направить обращение в Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Она сказала, что там должны проработать комплекс мер для защиты от угроз, которые исходят от Украины через видеоигры.

Реакции пользователей в соцсетях

В социальных сетях бурно отреагировали на заявления Кузнецовой об опасности проукраинских видеоигр. Кто-то из пользователей решил сострить, а кто-то же написал, что думает о самой спикерке Госдумы.

Некоторые комментаторы решили поделиться своими предположениями, какие же игры имела в виду Кузнецова. Так, чаще всего встречались варианты "Казаки" и "Сталкер". Отметим, что эти видеоигры были созданы украинской частной компанией GSC Game World.

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