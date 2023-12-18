Остался лишь миллиард: в Пентагоне назвали дату, когда деньги для Украины закончатся

Минобороны США тратит последние средства на закупку новой военной техники

У Пентагона почти не осталось средств для помощи Украине, ведь последние $1,07 млрд Минобороны США тратит на закупки вооружения, которое заменит технику, отправленную официальному Киеву. Уже 30 декабря 2023 года финансирование будет исчерпано.

Об этом финансовый инспектор Пентагона Майкл Маккорд написал в письме к руководителям профильных комитетов Конгресса США, информирует агентство Bloomberg.

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"После того, как эти средства будут использованы, министерство исчерпает финансирование, доступное нам для предоставления помощи по безопасности Украине", — говорится в письме.

Предполагается, что письмо Маккорда усилит давление на Конгресс. Напомним, что республиканцы блокируют выделение дополнительного финансирования для Украины в рамках $60 млрд, которое ранее запросил президент Сша Джо Байден. Они заявляли, что не будут одобрять его, пока в пакет не будут включены меры для усиления безопасности на границе Штатов и Мексики. Однако в последние дни демократы и республиканцы смогли добиться существенного прогресса в этом вопросе и вскоре могут заключить соглашение по границе. Но сроки называют разные.

Отметим, что Белый дом 12 декабря 2023 года объявил о пакете военной помощи для Украины на $200 млн. Он включает разное вооружение, в том числе боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерийские снаряды.

Ранее "Телеграф" писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось повлиять на республиканцев так, как он этого хотел. Он не смог переубедить их сразу же проголосовать за выделение дополнительного финансирования.