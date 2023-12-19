Не сворачивание операций, а переформатирование: в ВСУ прокомментировали информацию СМИ

По словам спикера ОСУВ "Таврия", иностранные СМИ извратили слова генерала Тарнавского

Вооруженные силы Украины не сворачивают свои операции. Речь идет о переформатировании операций в условиях дефицита боеприпасов, но не о каком-то их сворачивании, поскольку ВСУ ведут только две операции – наступление и оборону.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. По его словам, иностранные СМИ, которым давал комментарий командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский, исказили его слова в погоне за хайпом.

"Боеприпасы перераспределяются. Есть уменьшение боеприпасов, это не секрет. Но говорить о полном сворачивании операций… Ну, например, ОСУВ "Таврия" ведет всего две операции – оборонительную и наступательную. Свернуть одну просто невозможно. Это понятно всем военным, но не понятно всем гражданским", – отметил он.

18 декабря СМИ со ссылкой на заявление, сделанное бригадным генералом Александром Тарнавским, написали, что поскольку Силы обороны Украины на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов, то из-за этого они были вынуждены сократить некоторые военные операции.

Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза одобрили увеличение финансирования, которое назначается Европейскому фонду мира. Из этого фонда выделяются средства на закупку вооружения, боеприпасов и снаряжения для Украины.