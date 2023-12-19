Держите зонтик при себе: какие сюрпризы украинцам подготовила погода на этой неделе

Самым теплым днем станет среда

В начале недели в Украине установилась пасмурная и относительно теплая погода. Тем не менее во вторник, 19 декабря, в большинстве регионов страны будет облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +7 °C.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем 19 декабря температура будет колебаться от +3 до +7 °C. Практически во всех областях Украины ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

В среду, 20 декабря, на севере возможны небольшие осадки. На всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +8 °C, а на юге вообще до +10 °C. Также будет достаточно ветрено, порывы могут достигать 12 м/с.

В четверг, 21 декабря, на Прикарпатье и Буковине ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем по всей территории Украины будет облачно с прояснениями, осадков не предполагается. В то же время температура воздуха заметно упадет. Столбик термометра поднимется только до +4 °C. Лишь на юге днем ожидается до +7-10 °C. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

В пятницу, 22 декабря, погода в Украине существенно ухудшится. На севере ожидается мокрый снег, в центре и на юге — дожди. Температура воздуха ночью упадет почти до 0 °C, а днем поднимется до +5-6 °C. Только на юге воздух прогреется до +8-9°C. Также снова будет ветрено, порывы ветра могут достигать 12 м/с.

В субботу, 23 декабря, ночью в большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег, а днем будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью упадет до 0 ° C, а днем она составит от +3-5 ° C на севере и до +6-9 на юге. Ветер немного утихнет, порывы будут достигать не более 10 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что столицу Украины вслед за выходными придет незначительное потепление. Температура воздуха в Киеве будет прогреваться местами до +8 градусов Цельсия.