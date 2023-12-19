"Ситуация сложная": генерал назвал цели россиян на трех важных направлениях (карта)

Командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке

Наступательные действия российских оккупантов продолжаются на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Последнее остается чрезвычайно важным для захватчиков.

Об этом командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал в своем Telegram-канале. Он объяснил главные цели врага.

Так, на Бахмутском направлении захватчики сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий, а также бросают туда боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и тех, кто раньше был в подразделениях "шторм z" и "шторм v".

"Цель врага на этом направлении ясна – это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области", — сказал генерал.

По словам Александра Сырского, на Лиманском направлении оккупанты атакуют позиции Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

Ежедневно идут бои также и в районе Синьковки с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск Харьковской области.

"Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага. Ряд решений по способам уничтожения врага мы с командирами приняли непосредственно в районах боевых действий", — объяснил Сырский.

Он также добавил, что ВСУ держал оборону и уничтожают захватчиков на всех трех направлениях. Враг несет большие потери и несмотря на это продолжает наступательные действия.

"За первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" около восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов разных калибров", — объяснил генерал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за последние сутки интенсивность боев на фронте увеличилась. В Генштабе сказали, где было больше всего атак.