"Миссия самоубийцы": в ВСУ рассказали, какой план россиян точно провалится

Армия России не сможет повторно захватить правобережье Херсонщины. А вот ВСУ могут атаковать на левом берегу.

Такое мнение высказала руководительница Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода". По её мнению, наступление оккупантов на правый берег Херсонщины было бы самоубийством для них.

"Вот это – миссия самоубийцы, однозначно. Потому что правый берег – и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют", — сказала она.

При этом Гуменюк отметила, что на левом берегу у Сил обороны также сложная ситуация, однако у украинцев есть одно важное преимущество перед противником.

"Оккупационное войско там в большом объеме. Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацию", – считает Гуменюк.

По ее словам, содержание плацдарма на левобережье Херсонщины имеет важное значение, прежде всего, для поддержания морального духа украинцев в оккупации.

"Во-первых, это очень мощный психологический момент для населения временно оккупированных территорий. Люди находятся уже почти два года в оккупации, и у них нет другого, более мощного сигнала о том, что к ним придут, их освободят, чем присутствие наших войск на левом берегу. Это очень мощный психологический момент и для оккупационных войск. Они действительно там в очень таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции", – сказала Гуменюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные достигли немалых успехов на левом берегу Херсонщины. Но перспективы дальнейшего развития ситуации эксперты пока оценивают сдержанно.