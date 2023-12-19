Нанюхались мышиных экскрементов: россиян на фронте выкашивает опасная болезнь

Российское командование пока игнорирует проблему

Нашествие мышей на фронте, судя по всему, обернулось серьезными последствиями для россиян. Их прямо сейчас выкашивает инфекция, которая передается от этих грызунов.

Об этом сообщает украинская разведка. Так, по данным ГУР, на Купянском направлении во многих подразделениях российских захватчиков зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки".

В разведке объяснили, что болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов – через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек. Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день. Поскольку болезнь поражает почки, зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице, а также серьезные трудности с мочеиспусканием.

"Жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

В итоге – "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс", — констатируют разведчики.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронт отправят кото-подкрепление для ВСУ.