Меркель могут использовать для переговоров с Путиным по Украине: почему именно её

Есть и другие претенденты, кто мог бы исполнить эту роль

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель предлагают сделать главным кандидатом на роль посредника в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине. На это есть сразу две причины.

Об этом пишет The Hill, отмечая, что Западу нужно больше заниматься неформальными переговорами относительно ситуации в Украине. Посредниками могут быть также и бывшие политики. В том числе и Ангела Меркель.

"У нее есть и опыт общения с российским лидером, и при этом возможность действовать свободно, поскольку она не связана напрямую с правительством", — говорится в материале.

Помимо Меркель на эту роль есть и другие кандидаты. Однако их имена не были раскрыты.

"Есть и другие, кто мог бы исполнить эту роль. Транснациональные корпорации и их общие финансовые цели создают связи, которые могут объединять людей по ту сторону границ", — подытожили в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел РФ Дмитрий Лавров сделал новое заявление насчет переговоров между Украиной и Россией. Он заявил, ч то чем дольше тянутся военные действия, тем сложнее будет начать переговоры.