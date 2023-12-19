В Белом Доме объяснили, почему нельзя сравнивать жертв войны в Украине и в Газе

В США считают, что ХАМАС подражает солдатам Путина, но у Израиля другие цели

В США уверены, что нельзя сравнивать нападение России на Украину и военную операцию Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа, как ранее сделал Владимир Путин. В Белом доме считают, что это крайне неуместно, так как ЦАХАЛ не позволят себе того, что делают путинские оккупанты.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, у израильтян, в отличие от россиян, цель войны не заключается в убийствах мирного населения.

"То, что делает Путин – не является уместным сравнением (с действиями Израиля- ред.). Пытки, изнасилования, убийства гражданских, разрушение гражданской инфраструктуры, терроризирование населения – все это заложено в план войны Путина", – отметил Кирби.

В Белом доме считают, что российский диктатор прибегнул к таким действиям из-за того, что не может победить Украину "чисто с традиционной военной точки зрения". Кирби отметил, что украинская армия лучше вооружена, эффективно управляет войсками и обеспечена всеми необходимыми ресурсами.

Поэтому российский президент вынужден бить по мирным людям и гражданской инфраструктуре, чтобы нанести максимум урона и посеять панику среди населения.

"Он (Путин — ред.) бомбит энергетическую инфраструктуру, пытается убивать невинных гражданских и пытается сломить волю украинского населения. И мы помогаем украинцам документировать эти военные преступления российских солдат на украинской земле. И это именно тот подход, который ХАМАС выбрал для себя, когда нарушил перемирие, действовавшее 6 октября, влетев на параплане на концерт и начав убивать невинных людей (в Израиле), которые были там, чтобы послушать музыку, убивать родителей на глазах у детей и наоборот. Это было преднамеренно", – сказал Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома добавил, что США просят Израиль быть осторожными во время своих военных операций в Газе. Это нужно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что российский боевик хочет выступить в Гааге. Он готов рассказать всю правду про путинскую армию и войну против Украины.