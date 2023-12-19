"Мы не потеряем стойкость. Так можно и страну про...": Зеленский нашел крепкое слово

По словам Зеленского, ситуация сейчас лучше, чем в начале войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, которая посвящена итогам 2023 года, ответил на вопрос по поводу продолжительности войны. Он отметил, что Украине нельзя терять свою стойкость и дух.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа". По словам главы государства, никто не знает, когда закончится война и закончится ли она в 2024 году, "даже командиры и западные партнеры". В целом на вопрос об окончании войны Зеленский ответил так:

"Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух — можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов".

Также на вопрос о том, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский ответил — "Нет"

"Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Телеграф" пристально следит за конференцией Зеленского и все последние его заявления оттуда вы можете прочитать в нашем онлайн материале, перейдя по ссылке.