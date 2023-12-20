ISW: российские террористы жалуются на дефицит техники в Херсонской области

Обе стороны активно используют ударные дроны

Российские террористы, ведущие бои на левом берегу Херсонской области, жалуются на большой дефицит военной техники. Доходит до того, что россияне не в состоянии эвакуировать своих раненых (если они выберут эвакуировать их, а не бросить), поскольку нет эвакуационных машин.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 декабря. Аналитики отмечают, что такая ситуация сложилась благодаря действиям Вооруженных сил Украины, истребляющим российскую технику.

Украинские операторы эффективно используют ударные беспилотники для поражения вражеской техники. В то же время, россияне не могут реализовать потенциал дронов в этом направлении, поскольку украинской техники на плацдарме нет.

В последнее время в этом районе идут трудные позиционные бои. Российские террористы пытаются контратаковать, но ВСУ отражают все попытки атак и сохраняют за собой позиции на плацдарме, в частности, в н/п Крынки.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные добились больших успехов на левом берегу Херсонщины. Но перспективы дальнейшего развития ситуации эксперты пока оценивают сдержанно.