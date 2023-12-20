Оккупанты оборотов не сбавляют? Что происходит на фронте (карта)

Наши воины тоже ворон не считают

Продолжается 665-й день полномасштабного вторжения россиян в Украину. Интенсивность боев по многим направлениям фронта постепенно увеличивается.

В частности, наблюдается рост количества атак оккупантов на Запорожском направлении. Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ в среду, 20 декабря.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. На Херсонском направлении Украина продолжает расширять плацдарм. В то же время оккупанты не оставляют надежд вернуть утраченное и осуществляют атаки. За прошедшие сутки таких было отражено 8.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмутский намрак на карте Deep State

На Авдеевском направлении защитники Украины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевский наметок на карте Deep State

На Мариинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области.

Запорожский намрак на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, ответил на вопрос о продолжительности войны. Он отметил, что Украине нельзя терять свою стойкость и дух.