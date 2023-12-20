Эксперт объяснил, почему Минобороны не оплачивает услуги по обучению операторов БПЛА

Основная проблема, по которой Министерство обороны Украины пока не оплачивает услуги по обучению операторов БПЛА — это отсутствие в государстве нормативной базы по этому вопросу как таковому.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе заявил директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Максим Поливяный.

"Первая и основная проблема, почему МОУ не осуществляет заказ, не контрактирует, не оплачивает услуги по обучению операторов БПЛА — потому что отсутствует как таковая нормативная база по этому вопросу в нашей стране, насколько мне известно. Этот вопрос находится на начальной стадии", — сказал он.

Поливяный призвал представителей смежных ассоциаций подключиться к работе по разработке изменений в существующую нормативную базу для решения этой проблемы.

"Министерство обороны, его юристы самостоятельно этим вопросом заниматься не будут, они не будут разрабатывать изменения, для того чтобы решить эту проблему. Им сейчас немного не до того. Поэтому я предлагаю подставить наше плечо – производителей, ассоциаций и т.д. – чтобы уже выступить инициатором внесения этих изменений", — отметил директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины.

Совладелец производственно-инновационной компании "Девиро", специализирующейся на проектировании, разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов гражданского и военного назначения, Денис Чередниченко заявил, что и производителям, и другим учебным центрам нужно вместе работать непосредственно из Минобороны и доносить до сведения руководство этого министерства или должностных лиц, занимающихся этими вопросами, необходимость введения этих изменений в их нормативных документах.

"Потому что производители не так большие, как мой, не будут в состоянии потратить достаточно большую долю своих финансовых ресурсов, чтобы осуществлять обучение пилотов, операторов на официальной основе. Это влечет очень большие затраты, в частности — это необходимость удержания материально-технической базы, штата инструкторов, которых предварительно тоже нужно научить в госучреждениях, чтобы они имели официальный статус инструктора и тому подобное", — рассказал Чередниченко.

По словам соучредителя компании Девиро, менять подзаконные нормативные акты Минобороны необходимо и для того, чтобы частные компании видели в этом перспективу и не боялись вкладывать средства для организации своих тренинг-центров.

Народный депутат Вадим Ивченко согласился с мнением о том, что в этом вопросе по БПЛА нужно делать государственно-частное партнерство.

Отдельно Поливяный заявил, что на следующий год государством запланирована закупка большого количества разных типов и видов БПЛА у разных отечественных производителей.

"И я считаю, что сегодня эту проблему (с обучением операторов БПЛА — ред.) можно решить очень просто: каждый контракт на закупку таких БПЛА непосредственно с производителем должен предусматривать и проведение нескольких сессий обучения для представителей ВСУ. То есть, покупается у нас, например, за госсредства Минобороны 50 комплексов БПЛА и этот же контракт предусматривает проведение обучения для 30-40 операторов, в котором расписывает производитель непосредственно программу обучения — сколько часов будет предусматривать эта программа, определенная теория и практика, выезд на полигоны — все это прописывается в контракте и тому подобное", — отметил директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с органами местного самоуправления, Поливяный выразил убеждение, что, если наладить нормальное плодотворное сотрудничество с ВГА на местах, то эту проблему частично можно решить без привлечения целевых бюджетных средств, привлечение которых пока проблематично из-за отсутствия нормативной базы решение этого вопроса.

Как сообщалось, 4 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине уже налажено производство большинства моделей БПЛА, и что большинство дронов, закупаемых для Сил обороны, произведены в Украине.