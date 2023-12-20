Проблемы с помощью: в Госдепе заявили, что у США есть "план" развития Украины без вложений

Американская помощь для Украины – критична

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у Штатов есть "четкий план" будущего развития Украины. При этом он даже не требует необходимости выделения средств на текущем уровне.

Об этом глава Госдепа сказал во время своего нового брифинга. Он отметил, что это был тяжелый год на поле боя, но украинцы сделали невозможное – стояли против одной из самых больших армий в мире. Путин, по его мнению, уже проиграл войну, так как не добился своей основной цели – стереть Украину с лица земли и поглотить ее россией.

Глава американской дипломатии сказал: "Соединенные Штаты имеют четкий план будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне. США добились успехов в привлечении на Украину инвестиций, развитии ее частного сектора, чтобы Украина могла обеспечивать себя сама".

"Наша поддержка помогла не только украинцам, 90% помощи на обеспечение безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в США, укрепляя нашу оборонную индустрию", – сказал Блинкен и добавил: "В одном я с Путиным согласен: американская помощь для Украины – критична".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о помощи США Украине.